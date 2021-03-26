ГАИ призывает школьников строго соблюдать правила дорожного движения

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Перед весенними школьными каникулами, которые уже с понедельника, все внимание безопасности детей. В помощь родителям и педагогам сотрудники Госавтоинспекции объясняют школьникам необходимость строго соблюдать правила дорожного движения. Особый акцент на ремнях безопасности в машинах. Игнорирование их использования может привести к неприятности. Это подтверждает и статистика ГАИ: с начала года в Минской области произошло 11 аварий с участием детей, в которых 13 несовершеннолетних травмированы. В большинстве случаев дети не были пристегнуты или в транспортном средстве не было детского автокресла.

"Из ПДД: это когда переходишь на пешеходном переходе, то всегда смотри по сторонам. По поводу ремней безопасности - дети до 12 лет должны сидеть в автокреслах и буферах".

"Я знаю, что нужно всегда пользоваться светофором и смотреть на знаки. А если светофор не работает, нужно обращать внимание на регулировщика".

Анастасия Чечко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Минского райисполкома: "Безопасность детей на дорогах - это главная задача Госавтоинспекции и учреждений образования. И только наша совместная работа может принести положительное воздействие. В преддверии весенних каникул мы проводим беседы и мероприятия, где призываем детей соблюдать ПДД. Ведь как мы говорим: мало их знать, надо их соблюдать".

ГАИ также напоминает: каждый ребенок до 12 лет во время движения автомобиля должен находиться в специальном удерживающем приспособлении, а подросток - пристегнут ремнем безопасности. За такое правонарушение предусмотрен штраф.