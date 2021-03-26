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МВД: В Минске и Печах предотвращены теракты - след ведет в BYPOL
26.03.2021 18:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Теперь подробнее о предотвращенных терактах в Минске и в воинской части в Печах. Сегодня ночью оперативники ГУБОП при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в воинской части, еще один - в столице.
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Теперь подробнее о предотвращенных терактах в Минске и в воинской части в Печах. Сегодня ночью оперативники ГУБОП при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего...
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