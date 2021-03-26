МВД: В Минске и Печах предотвращены теракты - след ведет в BYPOL

Источник материала: БT

Теперь подробнее о предотвращенных терактах в Минске и в воинской части в Печах. Сегодня ночью оперативники ГУБОП при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в воинской части, еще один - в столице.



Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По поступающей информации, след ведет в BYPOL, команды взорвать Беларусь исходили оттуда.



Накануне 25 марта базирующийся в Польше деструктивный телеграм-канал BYPOL забросил в информационное поле Беларуси шокирующее сообщение. В стране готовятся теракты. И готовятся они якобы законной властью.



Разместив подобную информацию, они продолжали призывать людей выходить в этот день на улицы на несанкционированные акции. Сообщение о терактах было взято на карандаш белорусскими силовиками. Более того, оперативная отработка показала, что действительно существует опасность теракта. Ниточки привели к жителю Пинского района 85 года рождения, снимающего квартиру в Минске. Неоднократно судимого, активного участника воскресных маршей и подписчика деструктивных телеграм-каналов. За его действиями была установлена слежка. 25 марта оперативники наблюдали за тем, как он устанавливает самодельную бомбу в мусорный контейнер недалеко от детской площадки на улице Уборевича в Минске. Бомба была с таймером. Она должны была взорваться в строго определенный момент. В тот момент его не стали брать. Слежка за ним продолжилась.



Следующим пунктом подрывника стал Борисовский район – военная часть в Печах. Именно там он собирался заложить вторую бомбу с внешней оболочкой в виде огнетушителя. На этот раз он был задержан на месте. Взрывное устройство обезврежено.



Зачем он планировал эти теракты? Кто его надоумил? Оказалось, что тот, кто громче всех кричал "держи вора!" - объединение беглых предателей BYPOL.



Подрывник-исполнитель не единственный, кто фигурирует в этом деле.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения, по факту терроризма.