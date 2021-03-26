Лукашенко подписал указ об усовершенствовании системы помилования

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым усовершенствована система помилования в республике, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Документ принят для реализации последних изменений, внесенных в Уголовно-процессуальный и Уголовный и кодексы.

"Указом усовершенствован порядок освобождения лиц от уголовной ответственности по решению главы государства", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что теперь вносить ходатайства об освобождении от уголовной ответственности на рассмотрение президента можно будет "пакетом".

Кроме того, при решении вопроса помилования осужденного его родственники или друзья смогут предоставить личные поручительства – как гарантию законопослушного поведения гражданина.

Нововведения, предусмотренные данным указом, вступят в силу 14 апреля текущего года.

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