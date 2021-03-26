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На главу «Цэнтра гарадскога жыцця» в Гродно и художника Алеся Пушкина завели уголовное дело. За портрет

26.03.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководителя центра и художника обвиняют в совершении умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма. Поводом для этого стал портрет Евгения Жигаря, которого некоторые считают нацистом, а некоторые — антисоветским подпольщиком, выставленный в галерее центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


Выставка белорусского художника Алеся Пушкина в Гродно. Фото: Ирина Новик, Hrodna.life

«Прокуратура Гродно 26 марта возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, а также иных лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, по ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса, — говорится в сообщении прокуратуры.

Руководителю центра и художнику грозит до 12 лет лишения свободы.

В ведомстве пояснили, что стало поводом для возбуждения дела: 19 марта на выставке картин портрет Евгения Жихаря с автоматом на плече, которую нарисовал Алесь Пушкин.

— Согласно материалам дела, Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге. В ходе выставки Алесь Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния, — пояснили в Генпрокуратуре.

Что за история с выставкой и картиной в Гродно

Днем 23 марта во внутренний дворик здания на Кирова, 3, в Гродно пришли сотрудники ОМОНа. Они попытались попасть в находящийся там «Цэнтр гарадскога жыцця» и магазин «Адметнасць». Однако все было закрыто. Тогда же возникли предположения, что сотрудники милиции интересовались проходящей там выставкой художника Алеся Пушкина.

В то же самое время председатель облисполкома Владимир Караник давал интервью в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании «Гродно». Один из зрителей задал вопрос: «А что скажет наш уважаемый губернатор на то, что в городе с ведома местной власти продолжает работать рассадник БЧБ-заразы — так называемый Центр городской жизни».

 — «Центр городской жизни» — это частная организация, которая владеет зданием на правах частной собственности. Частная собственность является неприкосновенной в нашей стране. Но что касается выставки, если есть информация, что в рамках нее проводится попытка реабилитации либо героизации нацистов и их пособников, мы будем реагировать в строго установленные законом сроки. Здесь позиция собственника нас, скажем так, расстраивает. Но мы будем и дальше с ними взаимодействовать строго в законодательном ключе. Если будут признаки нарушения — а у нас с этим центром связана часть проблем, — там, где есть нарушения Административного кодекса, будут применяться меры реагирования. Что касается данного события [выставки], то проводится юридическая оценка, — ответил Владимир Караник.

 
Теги: Гродно
 
 
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В ведомстве пояснили, что стало поводом для возбуждения дела: 19 марта на выставке картин портрет Евгения Жихаря с автоматом на плече, которую нарисовал Алесь...
 
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