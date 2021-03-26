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График отключения горячей воды в Могилеве уже определили. Ищите свой адрес
26.03.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве уже определили график отключения горячей воды в 2021 году. Старт — 13 мая,
График отключения горячей воды
13 мая — 25 мая
Микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспекта Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».
3 — 15 июня
Улицы Гришина, Крупской (до жилых домов № 62б; 64; 51; 51а; 70), Ленинская, Пионерская, Первомайская, проспект Мира (до гостиницы «Могилев»), микрорайон Юбилейный;
7 — 19 июля
Бульвар Непокоренных, улицы Островского, Симонова, Кутепова, Алтайская, им. Лизы Чайкиной, Габровская, Павлова, Сосновая, Мовчанского, Фатина, Терехина, Златоустовского, Гомельское шоссе, Славгородское шоссе, проспекты Шмидта, Пушкинский, Димитрова, Витебский, переулки Осенний, Южный, поселок Восход;
12 — 24 августа
Микрорайон Соломинка, улицы Крупской (до ул. Кирова), 30 лет Победы, Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина.
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Старт - 13 мая с микрорайонов Спутник, Казимировка, Мир-1, Мир-2.
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