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График отключения горячей воды в Могилеве уже определили. Ищите свой адрес

26.03.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве уже определили график отключения горячей воды в 2021 году. Старт — 13 мая, сообщается на сайте горисполкома.


Фото: pixabаy.com

График отключения горячей воды

13 мая — 25 мая

Микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспекта Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».

3 — 15 июня

Улицы Гришина, Крупской (до жилых домов № 62б; 64; 51; 51а; 70), Ленинская, Пионерская, Первомайская, проспект Мира (до гостиницы «Могилев»), микрорайон Юбилейный;

7 — 19 июля

Бульвар Непокоренных, улицы Островского, Симонова, Кутепова, Алтайская, им. Лизы Чайкиной, Габровская, Павлова, Сосновая, Мовчанского, Фатина, Терехина, Златоустовского, Гомельское шоссе, Славгородское шоссе, проспекты Шмидта, Пушкинский, Димитрова, Витебский, переулки Осенний, Южный, поселок Восход;

12 — 24 августа

Микрорайон Соломинка, улицы Крупской (до ул. Кирова), 30 лет Победы, Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина.

Если в графике отключения горячей воды в Могилеве пройдут изменения, жильцов домов должны заранее проинформировать об этом ЖЭУ. При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 8 0222 70−50−67, 70−59−68 или +375 33 319−15−90.

 
Теги: Могилев
 
 
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Старт - 13 мая с микрорайонов Спутник, Казимировка, Мир-1, Мир-2.
 
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