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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цели устойчивого развития в условиях пандемии Достижение Целей устойчивого развития в условиях пандемии и роль высших органов аудита в этом процессе. Это темы, которые обсудили на 19-й сессии Совета...

Достижение Целей устойчивого развития в условиях пандемии и роль высших органов аудита в этом процессе. Это темы, которые обсудили на 19-й сессии Совета руководителей контрольных органов стран - участников СНГ. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. С белорусской стороны участие принял Председатель КГК Василий Герасимов. Участники сессии представили свои наработки по аудиту, обсудили вопросы по разработке стандартов финконтроля, а также определили план работы на предстоящий год. Кстати, в команду в ходе переговоров была принята Счетная палата Узбекистана.