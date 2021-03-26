ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цели устойчивого развития в условиях пандемии

26.03.2021 20:55 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Достижение Целей устойчивого развития в условиях пандемии и роль высших органов аудита в этом процессе. Это темы, которые обсудили на 19-й сессии Совета руководителей контрольных органов стран - участников СНГ. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. С белорусской стороны участие принял Председатель КГК Василий Герасимов. Участники сессии представили свои наработки по аудиту, обсудили вопросы по разработке стандартов финконтроля, а также определили план работы на предстоящий год. Кстати, в команду в ходе переговоров была принята Счетная палата Узбекистана.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Достижение Целей устойчивого развития в условиях пандемии и роль высших органов аудита в этом процессе. Это темы, которые обсудили на 19-й сессии Совета...
 
Новости дня
Новости общества
 
О работе над белорусской вакциной в проекте "Разговор у Президента"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by