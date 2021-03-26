Задержанные планировали использовать коктейли Молотова

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Готовились к массовым беспорядкам в Витебске. Правоохранители пресекли действия двух мужчин. По данным следствия, с ноября прошлого года они создали условия для участия людей в массовых беспорядках. Купили стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и емкости с горючей жидкостью, подготовили их для использования и хранили у себя в гараже. Там же и обсуждали использование коктейля Молотова.



Довести свой преступный умысел фигуранты не смогли, так как были задержаны в феврале. В ходе обысков в гараже одного из подозреваемых, помимо протестной символики, была обнаружена марихуана. К материалам уголовного дела также приобщены видеозаписи, на которых зафиксировано потребление наркотика. Назначен ряд экспертиз. В том числе изъятых нефтепродуктов. Расследование продолжается.



Павел Игнатов, начальник УСК по Витебской области: "Возбуждены уголовные дела по двум статьям: "Незаконный оборот наркотических средств" и "Приготовление к массовым беспорядкам". Они допрошены. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что обвиняемые в 2020 году неоднократно привлекались к административной ответственности по ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".