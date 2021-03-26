«Уже и до Чижовки добрались!» Побывали во дворе, в котором вчера силовики искали взрывное устройство

Источник материала: Tut.by

Сегодня в МВД сообщили о задержании мужчины, который якобы хотел совершить теракты. По словам правоохранителей, одно взрывное устройство он заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича Минска. А второе вез в Борисовский район, но был задержан в военном городке в Печах. Мы нашли двор на улице Уборевича в минском микрорайоне Чижовка, куда вчера приезжали силовики.



В одном из этих баков, по словам жителей одного из домов, и нашли взрывное устройство.

Двор по улице Уборевича, 166 в минском микрорайоне Чижовка особо ничем не отличается от типичных дворов этого микрорайона. Пятиэтажки вокруг, внутри детский сад № 83, несколько детских площадок. Этот двор находится совсем рядом с МКАД и в пешей доступности от гипермаркета Green. Две женщины качают на качелях ребенка, около одного из подъездов разгружают стройматериалы из микроавтобуса — обычная жизнь. Около детского садика стоит компания из трех женщин и одного мужчины, вокруг них бегают дети, взрослые что-то обсуждают — но не вчерашние события, хотя и стали их свидетелями.



Так выглядит двор, где в одном из мусорных баков нашли взрывное устройство.

Вчера вечером около мусорных баков и в них, по словам местных, что-то искали силовики. Рассказывают, что они приехали на двух машинах, их было несколько человек. Находились они там не один час, а уехали, когда уже было темно. Какими-то лентами место вокруг мусорной площадки огорожено, по наблюдениям местных, не было, но женщин с детьми, просили отходить подальше. Что именно там происходит, не объясняли. Местные все сегодня узнали из новостей.

На мусорной площадке стоит несколько серых мусорных баков, около них чьи-то ненужные ботинки и гора из веток деревьев. Ничего примечательного — типичная мусорная площадка на районе.

— Мы привыкли, что в наш двор приезжают из Следственного комитета, — шутит мужчина, намекая на былую славу Чижовки. Тема с взрывным устройством его и девушек, которые стоят рядом, волнует не так, как плесень в местных домах.

— Нас волнует не политическая тема, а бытовая. В наших домах делали капитальный ремонт, меняли систему отопления и сейчас там плесень. И никто не хочет нам помочь, хотя мы пишем во все инстанции!



Детская площадка около мусорных контейнеров

Около дома по улице Уборевича, 166 мужчины разгружают из микроавтобуса стройматериалы. Один из них вчера из окна тоже видел, как силовики что-то искали в мусорном баке, лопатой разгребали песок в пластиковом синем ящике рядом с мусорной площадкой. Этим песком обычно посыпают скользкую дорогу, тротуары. Но серьезного значения происходящему собеседник не придал и особо не вникал, что там происходит.

Около детского садика № 83 стоит компания из двух женщин и мужчин лет 45. Новость о том, что недалеко отсюда вчера нашли взрывное устройство, они услышали впервые и очень этому удивились.



Детский садик тоже находится прямо во дворе

— Уже и до Чижовки добрались! — говорит одна из женщин. — Видимо, это связано с тем, какой вчера был день — 25 марта. Но у нас все тихо было: ни цветочков, ни флагов.

— А ты за кого? — спрашивает у нее другая женщина. В это время мужчины молчат.

— А ни за кого! — отвечает та.

Другие жители двора, которых мы встретили и с которыми пообщались, тому, что вчера что-то искали в мусорных контейнерах, не придали значения. Никто им ничего не объяснял, но и особого интереса вчера ситуация не вызывала. Например, из одного из подъездов по Уборевича, 166 выходят мужчина и женщина лет 45.

— Да мы только в новостях увидели, что в этой мусорке нашли взрывное устройство! — говорят они. — Никогда нам здесь жить страшно не было, а сейчас вот! Вчера около нашего дома стояла машина с надписью «милиция», а рядом с мусорными контейнерами еще одна машина, но вроде бы уже без надписи. Возле мусорок что-то искали, но что там происходит, мы так и не поняли. Вот только что узнали!

Напомним, в пресс-службе МВД сообщили , что сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства.

Там рассказали, что задержанный работал в частной компании и снимал квартиру в Московском районе Минска.

— В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали, — добавили в милиции.

КГБ возбудил уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

В МВД также рассказали, что задержанный «ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши». Он также якобы поддерживал связь с инициативой BYPOL, и именно от ее представителя накануне 25 марта «получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».

TUT.BY также обратился к представителям инициативы BYPOL за комментарием.

— Это полный бред, — лаконично заявили в BYPOL. — Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное — мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме.