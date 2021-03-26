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Участники Первого белорусского молодежного парламентского форума на экскурсии во Дворце Независимости

26.03.2021 22:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участников Первого белорусского молодежного парламентского форума пригласили на экскурсию во Дворец Независимости. В резиденции  две группы по полсотни человек. Это ребята со всех уголков нашей страны: парламентарии, представители общественных движений и организаций. В двери, за которыми принимаются судьбоносные решения, большинство из них сегодня вошло впервые. 

Первые фото на память и в Каминном зале. Один из самых частых интерьеров для диалога с именитыми гостями и первыми персонами государств. Оценили гости подарки и сувениры во Дворце, а также познакомились с картинной галереей. Полотна в ней - дар почетных гостей и глав различных государств. Но одно из главных украшений - копия слуцкого пояса  как свидетельство почитания нашей истории и культурного наследия. К слову, традиции проводить экскурсии во Дворце Независимости для широкого зрителя  уже более 5 лет.

 
 
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Участников Первого белорусского молодежного парламентского форума пригласили на экскурсию во Дворец Независимости. В резиденции  две группы по полсотни человек....
 
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