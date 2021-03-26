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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова вручила дипломы победителям конкурса "Команда будущего" В Совете Республики прошла встреча с участниками Первого Белорусского молодёжного парламентского форума. В зале заседаний состоялся финал конкурса "Команда...

Какими качествами должен обладать управленец? Ответ на этот вопрос сегодня искали участники Первого Белорусского молодежного парламентского форума в Совете Республики. Они познакомились с работой сенаторов и молодых парламентариев.В зале заседаний состоялся финал конкурса "Команда будущего". Идея о его проведении прозвучала на Шестом Всебелорусском народном собрании, и уже получила свое реальное воплощение. Организаторам поступило более 100 заявок. Дипломы победителям вручила лично председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. В тройке лучших - проект формирования ораторских навыков у молодежи, программа выявления лидерских способностей у инвалидов и дальнейшее трудоустройство, а также идея создания базы белорусов, которые готовы для туристов провести экскурсию по родным местам.Не упустили возможности участники форума задать вопросы спикеру Совета Республики. Говорили о кадровой политике, деловых качествах управленца. Поинтересовались, насколько важна "обратная связь" в работе чиновника и эффекте "прямых телефонных линий".