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Наталья Кочанова вручила дипломы победителям конкурса "Команда будущего"

26.03.2021 22:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Какими качествами должен обладать управленец? Ответ на этот вопрос сегодня искали участники Первого Белорусского молодежного парламентского форума в Совете Республики. Они познакомились с работой сенаторов и молодых парламентариев.

В зале заседаний состоялся финал конкурса "Команда будущего". Идея о его проведении прозвучала на Шестом Всебелорусском народном собрании, и уже получила свое реальное воплощение. Организаторам поступило более 100 заявок. Дипломы победителям вручила лично председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. В тройке лучших - проект формирования ораторских навыков у молодежи, программа выявления лидерских способностей у инвалидов и дальнейшее трудоустройство, а также идея создания базы белорусов, которые готовы для туристов провести экскурсию по родным местам. 

Не упустили возможности участники форума задать вопросы спикеру Совета Республики.  Говорили о кадровой политике, деловых качествах управленца. Поинтересовались, насколько важна "обратная связь" в работе чиновника и эффекте "прямых телефонных линий". 

 
 
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В Совете Республики прошла встреча с участниками Первого Белорусского молодёжного парламентского форума. В зале заседаний состоялся финал конкурса "Команда...
 
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