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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что думают о стране и армии - в проекте "Диспозиция" В эти дни сразу на нескольких полигонах войска сдают весеннюю сессию. В строю немало солдат и офицеров, призванных из запаса. Абсолютно разные люди стали единым...

В эти дни сразу на нескольких полигонах войска сдают весеннюю сессию. В строю немало солдат и офицеров, призванных из запаса. Абсолютно разные люди стали единым организмом, способным поставить щит на пути любым угрозам. Как относятся к военному делу белорусские мужчины? Что думают о стране и армии - в проекте "Диспозиция" (видео).