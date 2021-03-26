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Что думают о стране и армии - в проекте "Диспозиция"
26.03.2021 22:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти дни сразу на нескольких полигонах войска сдают весеннюю сессию. В строю немало солдат и офицеров, призванных из запаса. Абсолютно разные люди стали единым организмом, способным поставить щит на пути любым угрозам. Как относятся к военному делу белорусские мужчины? Что думают о стране и армии - в проекте "Диспозиция" (видео).
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В эти дни сразу на нескольких полигонах войска сдают весеннюю сессию. В строю немало солдат и офицеров, призванных из запаса. Абсолютно разные люди стали единым...
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