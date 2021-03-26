ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протесты обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов"

26.03.2021 22:59 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Почему те, кто обустроился за рубежом, снова и снова призывают выходить? И как они пытаются продать в интернете - якобы, начало второй волны протестов в Беларуси, обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".

Что увидели журналисты на столичных улицах в день икс? Чего может стоить такая прогулка участнику незаконной акции, и сколько это стоит для организаторов? Как цветные революции превратились в предпринимательскую деятельность, расскажут эксперты.

Тотальная усталость от локдауна, которая вылилась на улицы европейских городов. Как антиковидные протесты изменили мир? Все подробности - в "Клубе редакторов" сегодня в вечернем эфире.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему те, кто обустроился за рубежом, снова и снова призывают выходить? И как они пытаются продать в интернете - якобы, начало второй волны протестов в Беларуси,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мемориал "Партизанская криничка" реконструируют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by