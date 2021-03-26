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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов" Почему те, кто обустроился за рубежом, снова и снова призывают выходить? И как они пытаются продать в интернете - якобы, начало второй волны протестов в Беларуси,...

Почему те, кто обустроился за рубежом, снова и снова призывают выходить? И как они пытаются продать в интернете - якобы, начало второй волны протестов в Беларуси, обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".Что увидели журналисты на столичных улицах в день икс? Чего может стоить такая прогулка участнику незаконной акции, и сколько это стоит для организаторов? Как цветные революции превратились в предпринимательскую деятельность, расскажут эксперты.Тотальная усталость от локдауна, которая вылилась на улицы европейских городов. Как антиковидные протесты изменили мир? Все подробности - всегодня в вечернем эфире.