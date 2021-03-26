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Беларусь помнит

В Гомельской области увековечивают память о партизанском прошлом региона

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мемориал "Партизанская криничка" реконструируют Многие белорусы, чьи семьи коснулась война, в последнее время все активнее выступают с инициативами реконструкции мемориалов. И их устремления находят поддержку....

Многие белорусы, чьи семьи коснулась война, в последнее время все активнее выступают с инициативами реконструкции мемориалов. И их устремления находят поддержку. В Гомельской области по предложению местных жителей архитекторы начали работу над проектом нового военно-исторического комплекса. Он появится возле мемориала "Партизанская криничка". Первоначальную стелу реконструируют, а рядом воссоздадут прообраз настоящего партизанского лагеря. По мнению историков, партизанскому движению в Беларуси в годы Великой Отечественной следует придать статус "национального достояния".продолжит.150 вражеских эшелонов, 15 складов боеприпасов, 8 железнодорожных мостов. Все это взорвали гомельские партизаны в годы войны. Первое объединение обосновалось под Гомелем у природного родника. Впоследствии он станет символом всенародной борьбы с гитлеровскими захватчиками.Истоки партизанской кринички до сих пор берегут внуки Победы. К месту базирования отряда "Большевик" за 7 десятилетий дорога так и не заросла. Современный облик эта местность обрела в 83-м - в память о героическом отряде здесь возвели мемориал. Правда, сейчас в бетонной стеле читается возраст - почти 40 лет. Монумент требует реконструкции.Историю хранит музей военной славы. Отдельные экспонаты - свидетели эпохи легендарного отряда. Изначально в нем было 37 человек. Кроме диверсий на железных дорогах, они уничтожали карательные группы и спасали мирных людей от фашистского рабства и лагерей смерти.И сейчас партизанское прошлое буквально читается и в облике Гомеля. Многое сделано для увековечивания памяти участников отряда. В том числе одного из самых ярких его представителей - Емельяна Барыкина.Легендарного партизана захоронили в самом центре Гомеля - у Вечного огня. Его имя носит самая длинная улица областного центра. А на фасаде одного из домов здесь был написан 200-метровый портрет Героя.Создание мурала - идея самих гомельчан. В числе инициативных жителей города и Иван Афанасьев - филолог по образованию и историк по призванию. Историю войны в детстве он узнал не из книг, а из рассказов своего дедушки - солдата Красной армии. В одном из боев его буквально изрешетили минные осколки. Врачи были против возвращения на фронт. Тогда мужчина ушел в партизаны. За Родину боролся до победного мая. А в 80-е стал инициатором создания того самого мемориала "Партизанская криничка". Символично, что в 21 веке уже его внук - в числе тех, кто поднял тему реконструкции сакрального места.Команда архитекторов и инженеров уже приступила к разработке проекта. Многие нюансы еще требуют шлифовки. Но главные черты обновленного мемориала на бумаге уже видны.Старый мемориал реконструируют и рядом отстроят целый военно-исторический комплекс почти на трех гектарах земли. В планах - обустроить удобную подъездную дорогу, воссоздать элементы партизанского лагеря с землянками и окопами, где в перспективе будут проводить реконструкции военных действий. А сам родник оборудуют современными коммуникациями и полностью восстановят.