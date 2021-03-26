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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что бывает за нарушение правил общественного порядка Интересно, задумываются ли о последствиях те, кто сегодня призывает творить бесчинства на улицах. Впрочем, тех, кто сидит в эмиграции, это вряд ли волнует. Одним...

Интересно, задумываются ли о последствиях те, кто сегодня призывает творить бесчинства на улицах. Впрочем, тех, кто сидит в эмиграции, это вряд ли волнует. Одним поступком можно перечеркнуть всю собственную жизнь. Ведь законы никто не отменял, рано или поздно за содеянное придется ответить. Подумайте, стоит ли так рисковать и идти на поводу тех, кому наплевать на вашу жизнь и безопасность. Белорусы мирные люди и нам не нужны хаос и беспорядки.С 1 марта в нашей стране вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. Мы не раз рассказывали о нововведениях. Однако отдельной категории граждан стоит внимательно присмотреться, что бывает за нарушение правил общественного порядка.