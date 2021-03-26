ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что бывает за нарушение правил общественного порядка

27.03.2021 06:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Интересно, задумываются ли о последствиях те, кто сегодня призывает творить бесчинства на улицах. Впрочем, тех, кто сидит в эмиграции, это вряд ли волнует. Одним поступком можно перечеркнуть всю собственную жизнь. Ведь законы никто не отменял, рано или поздно за содеянное придется ответить. Подумайте, стоит ли так рисковать и идти на поводу тех, кому наплевать на вашу жизнь и безопасность. Белорусы мирные люди и нам не нужны хаос и беспорядки. 

С 1 марта в нашей стране вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. Мы не раз рассказывали о нововведениях. Однако отдельной категории граждан стоит внимательно присмотреться, что бывает за нарушение правил общественного порядка. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересно, задумываются ли о последствиях те, кто сегодня призывает творить бесчинства на улицах. Впрочем, тех, кто сидит в эмиграции, это вряд ли волнует. Одним...
 
Новости дня
Новости общества
 
Протесты обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by