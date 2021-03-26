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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Готовность техники к посевной на сегодня более 90 % В этом году аграрии планируют собрать каравай не меньше - так считают в Минсельхозпроде. Все работы в поле и на мехдворах идут по плану. Финансовые вопросы решены....

В этом году аграрии планируют собрать каравай не меньше - так считают в Минсельхозпроде. Все работы в поле и на мехдворах идут по плану. Финансовые вопросы решены. Обеспеченность хозяйств семенами во всех регионах 100-процентная, идет постепенное накопление минеральных удобрений для подкормки озимых зерновых. Готовность техники к посевной на сегодня более 90 %. Хотя неделю назад некоторые области отставали от графика. Сейчас каждой области понадобится до 10 дней, чтобы провести посевную кампанию.О видах на урожай - под какие культуры отдадим больше посевных площадей, а также ценовой политике на белорусские овощи - загрузке наших перерабатывающих предприятий и экспортных амбициях на 5 лет - глава Минсельхозпрода Иван Крупко расскажет вв это воскресенье.