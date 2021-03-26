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В Беларуси стартовала посевная кампания

27.03.2021 06:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как только позволила погода, а сегодняшний день во многих регионах выдался по-весеннему теплым - земля готова, аграрии приступили к севу ранних яровых культур. В Гомельской области полевые работы начали сразу в 16 районах. Техника вышла на поля и в Гродненском регионе. Механизаторы работают практически весь световой день. Вслед за пшеницей и люцерной на зеленую массу приступят к посеву ячменя и овса. Как отмечают специалисты, важно успеть завершить основные  работы, пока в почве есть влага. Особое внимание - соблюдению технологий.

Виктор Замировский, директор племзавода "Россь": "Мы начали сеять. В ближайшее время погода позволит полный рабочий день выполнять сельхозработы. За две недели мы управимся с ранними яровыми культурами и по возможности перейдем на сев кукурузы. Сахарную свеклу тоже планируем на следующей неделе начать сеять".

В прошлом году урожай зерна с учетом кукурузы в Беларуси составил свыше 9 млн тонн.

 
 
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Как только позволила погода, а сегодняшний день во многих регионах выдался по-весеннему теплым - земля готова, аграрии приступили к севу ранних яровых культур. В...
 
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