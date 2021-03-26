В Минске автомобиль врезался в остановку. Следователи ищут очевидцев

Источник материала: БT

Следователи ищут очевидцев аварии в столице у станции метро "Малиновка" , где автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, 73-летний водитель на автомобиле Volkswagen зацепил две легковушки Mitsubishi и Renault. После этого он выехал за пределы дороги и въехал в остановку. Пострадали три человека - это 13-летний мальчик, 27-летняя и 48-летняя женщины. Их госпитализировали.



На месте работали следователи, эксперты, сотрудники ГАИ. Если вы располагаете информацией о данном ДТП, в Следственном комитете просят обращаться по телефонам: (017) 389-55-55 и (033) 333-67-19.