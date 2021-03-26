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В Минске автомобиль врезался в остановку. Следователи ищут очевидцев
27.03.2021 08:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Следователи ищут очевидцев
На месте работали следователи, эксперты, сотрудники ГАИ. Если вы располагаете информацией о данном ДТП, в Следственном комитете просят обращаться по телефонам: (017) 389-55-55 и (033) 333-67-19.
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