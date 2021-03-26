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Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси посетил Брестскую крепость
27.03.2021 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕсли, как говорится, "хлеб всему голова", то память - это то, что делает нас мудрыми и оберегает от ошибок. Белорусы никогда не предавали и не переписывали своей истории. Масштабная акция, которая прошла в эти дни по всей стране, как дань уважения всем тем, кто невинно сложил свои головы или ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость страны. Именно эти качества вызывают особое уважение и у наших истинных друзей. Об этом говорил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси, посещая сегодня Брестскую крепость. Во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси сражались более 600 тыс. казахов. Брестская крепость стала символом героизма и несокрушимости духа братских народов.
Аскар Бейсенбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси: "Между нашими государствами есть сотрудничество не только в области экономики, но и области духовной жизни. Я благодарен белорусскому народу, правительству, белорусскому руководству за то, что они трепетно сохраняют эти качества: это верность памяти тех людей, которые погибли ради будущего".
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Если, как говорится, "хлеб всему голова", то память - это то, что делает нас мудрыми и оберегает от ошибок. Белорусы никогда не предавали и не переписывали своей...
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