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БЧБ-носки, значок «Погоня» и поднятую руку. За что судили задержанных в День Воли

27.03.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МВД сообщили, что в День Воли, 25 марта, в Беларуси были задержаны 200 человек. В пятницу административные дела многих из них рассмотрели в суде. У лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», есть судебные решения по 138 из них. Большинство получили «сутки» — минимум 12, максимум 30. Благодаря волонтерам «Вясны», мы можем рассказать несколько историй.


Фото: TUT.BY
  • 73-летний минчанин Николай Соломонов 25 марта планировал сходить на свидание с женщиной, с которой он познакомился накануне. Когда они встретились в районе площади Якуба Коласа и направились в кафе, на микроавтобусе подъехали силовики, которые стали задерживать молодежь — и заодно Николая с его подругой. Свидетель-милиционер на суде утверждал, что мужчина стоял в пикете и кричал «Жыве Беларусь». Пенсионер же объяснял в суде, что кричать не мог из-за проблем с голосом. Тем не менее судья Татьяна Шотик отправила его под арест на 13 суток.
  • Минчанина Александра Степаненко задержали на Площади Победы, когда он сидел и пил кофе. В суде он несколько раз проявить гуманность и назначить штраф, поскольку ему будет тяжело перенести арест по состоянию здоровья — у него эпилепсия. Судья Сергей Кацер назначил ему 30 суток: Степаненко «попался» во второй раз.
  • 30 суток судья Сергей Кацер назначил и 45-летнему художнику Сергею Белоокому — он ждал автобус-«сотку» после работы на остановке у Белгосцирка.
  • Судья Максим Трусевич арестовал на 15 суток 25-летнего сотрудника Института языкознания НАН Беларуси Тимура Бойко. Его обвинили в пикете «путем размещения на рюкзаке значка с „Погоней“». Значок, кстати, тоже арестовали.
  • Такой же срок, 15 суток, получил и 34-летний Виктор Кулаков. Согласно протоколу, на проспекте Пушкина он «устроил одиночное пикетирование поднятием руки с жестом «виктория» из двух пальцев. В суде не свою вину не признал, впрочем, это не убедило судью Юлию Близнюк.
  • 54-летняя Светлана Чернявская получила «сутки» за наклейку на чужом автомобиле. Как рассказала женщина на суде, ее и еще трех человек подвозил знакомый. У филармонии сотрудники ГАИ остановили машину и забрали людей в РУВД для установления личности. Там на нее составили протокол. По версии милиции, она пикетировала «путем размещения наклейки с гербом «Погоня» на багажнике автомобиля, на котором ее подвозили». Женщина говорила, что не знала ни о какой наклейке. Это не убедило судью Светлану Черепович: итог — 12 суток.
  • А 27-летняя Кристина Малашевич получила от судьи Александра Волка 15 суток за «пикетирование в БЧБ-носках». Именно это было указано в ее протоколе задержания у кинотеатра «октябрь».
  • Еще одного любителя БЧБ-носков, 21-летнего Дениса Сташевского, задержали возле БНТУ на проспекте Независимости. Помимо носков него нашли «две наклейки протестного толка». А автозаке, куда он проследовал добровольно, парень отдал свою барсетку сотрудникам милиции, а при описи в РУВД в ней нашли бело-красно-белый флаг. Молодой человек на суде уверял, что флаг ему подбросили. Судья Татьяна Линник признала его виновным и в неповиновении и в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Итог: 30 суток.
  • 52-летнего Виктора Михайловского задержали на проспекте Независимости с велосипедом. По версии милиции, он пикетировал «путем размещения БЧБ-наклейки трехглавого дракона с надписью «Цмок-Змагарыч». Судья Светлана Черепович поинтересовалась — с какой целью мужчина катался по городу? И арестовала его на 12 суток.
  • Еще один велосипедист, Сергей Баранчук, решил открыть 25 марта велосезон. Возле цирка он остановился на красный сигнал светофора и решил сфотографировать проспект Независимости. По его словам, ни автозаки, ни ОМОН его не интересовали, но вот милицию велосипедист-фотограф заинтересовал. Его привезли в милицию установить личность и составили протокол за неповиновение. Судья Михаил Макаревич признал его виновным и дал 14 «суток».
 
 
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В Беларуси были задержаны 200 человек. В пятницу административные дела многих из них рассмотрели в суде. Большинство получили «сутки» - минимум 12, максимум 30....
 
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