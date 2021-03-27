В Брестской области пошел березовый сок. Сколько стоит и где его купить?

Источник материала: Tut.by

В лесхозах Брестской области началась заготовка березового сока, сообщает «Вечерний Брест» .



Сбор березового сока возле деревни Белица, 30 марта 2012 года. Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Купить березовый сок можно в любом из лесничеств Брестского лесхоза по цене 18 копеек за один литр. Это в лесу, в местах заготовки. В каждом из лесхозов или даже лесничеств цена может отличаться, так что всю информацию лучше уточнять по месту жительства или в пригороде.

Для населения планируется заготовить 600 тонн. Это на 50 тонн больше, чем в прошлом году. Закупать сок будут и предприятия. Больше всего Ляховичский и Пружанский консервные заводы, Малоритский консервноовощесушильный комбинат, ООО «Рольник» в Столинском районе. Ранее в лидерах был также «Савушкин продукт», однако в этом году он пока не подал заявку. По имеющейся информации, некоторые предприятия не распродали запасы минувшего года, поэтому нынешней весной снизили планируемые объемы.

Хотя, как долго будет идти сок нынешней весной, пока неясно. Все будет зависеть от погоды. Резкое потепление может сократить срок до одной-двух недель.

Цены можно уточнить по ссылке .