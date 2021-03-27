ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Брестской области пошел березовый сок. Сколько стоит и где его купить?

27.03.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В лесхозах Брестской области началась заготовка березового сока, сообщает «Вечерний Брест».


Сбор березового сока возле деревни Белица, 30 марта 2012 года. Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Купить березовый сок можно в любом из лесничеств Брестского лесхоза по цене 18 копеек за один литр. Это в лесу, в местах заготовки. В каждом из лесхозов или даже лесничеств цена может отличаться, так что всю информацию лучше уточнять по месту жительства или в пригороде.

Для населения планируется заготовить 600 тонн. Это на 50 тонн больше, чем в прошлом году. Закупать сок будут и предприятия. Больше всего Ляховичский и Пружанский консервные заводы, Малоритский консервноовощесушильный комбинат, ООО «Рольник» в Столинском районе. Ранее в лидерах был также «Савушкин продукт», однако в этом году он пока не подал заявку. По имеющейся информации, некоторые предприятия не распродали запасы минувшего года, поэтому нынешней весной снизили планируемые объемы.

Хотя, как долго будет идти сок нынешней весной, пока неясно. Все будет зависеть от погоды. Резкое потепление может сократить срок до одной-двух недель.

Цены можно уточнить по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
БЧБ-носки, значок «Погоня» и поднятую руку. За что судили задержанных в День Воли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by