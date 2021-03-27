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Художник Пушкин, против которого завели уголовное дело, вернулся в Беларусь
27.03.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Художник Алесь Пушкин прилетел из Киева в Минск вечерним рейсом 26 марта, зная, что является фигурантом по уголовному делу. Второго подозреваемого по этому делу — Павла Можейко — поместили в ИВС.
Алесь Пушкин находился в Киеве и принимал участие в выставке белорусских художников «Каждый день. Искусство. Солидарность. Сопротивление», которая проходит в галерее «Арсенал искусств».
Как
Сразу после возвращения с Пушкиным пропала связь, однако художник на свободе,
Еще один подозреваемый по этому делу — руководитель частного учреждения «Центр городской жизни» Павел Можейко. 26 марта его вызвали на допрос в прокуратуре, а после поместили в ИВС на 72 часа,
По этому же делу прошел обыск у журналистки Hrodna.life Ирины Новик. Об этом
Напомним, руководителя центра и художника
Руководителю центра и художнику грозит до 12 лет лишения свободы.
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Художник Алесь Пушкин прилетел из Киева в Минск вечерним рейсом 26 марта, зная, что является фигурантом по уголовному делу. Второго подозреваемого по этому делу -...
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