Художник Пушкин, против которого завели уголовное дело, вернулся в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Художник Алесь Пушкин прилетел из Киева в Минск вечерним рейсом 26 марта, зная, что является фигурантом по уголовному делу. Второго подозреваемого по этому делу — Павла Можейко — поместили в ИВС.



Алесь Пушкин. Фото: Радыё Свабода

Алесь Пушкин находился в Киеве и принимал участие в выставке белорусских художников «Каждый день. Искусство. Солидарность. Сопротивление», которая проходит в галерее «Арсенал искусств».

Как сообщает «Радыё Свабода», перед отъездом из Киева Алесь Пушкин знал, что гродненская прокуратура возбудила против него уголовное дело по статье «за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма» (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси). Но он не рассматривал вариант остаться в Украине и вернулся в Беларусь.

Сразу после возвращения с Пушкиным пропала связь, однако художник на свободе, сообщает Фонд культурной солидарности @by_culture. Алесю предстоит пройти 10 дней самоизоляции, он планирует провести их в родной деревне Бобр.

Еще один подозреваемый по этому делу — руководитель частного учреждения «Центр городской жизни» Павел Можейко. 26 марта его вызвали на допрос в прокуратуре, а после поместили в ИВС на 72 часа, сообщает «Белсат».

По этому же делу прошел обыск у журналистки Hrodna.life Ирины Новик. Об этом сообщило само издание.

Напомним, руководителя центра и художника обвиняют в совершении умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма. Поводом для этого стал выставленный в галерее центра портрет Евгения Жихаря, которого некоторые считают нацистом, а некоторые — антисоветским подпольщиком.

Руководителю центра и художнику грозит до 12 лет лишения свободы.