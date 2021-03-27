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Тиктокера из Витебска осудили на 4,5 года - «за разжигание вражды к милиции»

27.03.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд приговорил к 4,5 года колонии строгого режима 24-летнего тиктокера из Витебска — за разжигание социальной вражды к милиции. Парень должен уплатить штраф в 5400 рублей, его также лишили прав, сообщает Генпрокуратура.

Молодого человека обвинили в том, что с 16 июля по 12 августа он разместил в TikTok три видеозаписи, которые формировали «негативное отношение к сотрудникам милиции и представителям командного состава армии», а также побуждали «к насильственно-агрессивным действиям».

По заявлению прокуратуры, 24-летний парень более 10 раз судим.

На суде витеблянин признал вину и раскаялся.

Суд признал парня виновным в разжигании социальной вражды по признаку профессиональной деятельности, связанной с охраной общественного порядка. Приговор — 4,5 года колонии строгого режима.

Кроме того, витеблянин оштрафован на 5400 рублей и лишен водительских прав на 5 лет: в декабре прошлого года молодого человека осудили за другое преступление, поясняет прокуратура.

 
Теги: Витебск
 
 
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Молодого человека обвинили в том, что с 16 июля по 12 августа он разместил в TikTok три видеозаписи, которые формировали «негативное отношение к сотрудникам милиции и...
 
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