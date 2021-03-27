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В Полоцке задержали студентку ПГУ - ее подозревают в оскорблении представителя власти
27.03.2021 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке 26 марта задержали 21-летнюю студентку гуманитарного факультета ПГУ Александру Буку. Девушку подозревают в оскорблении представителя власти (статья 368 УК). Она находится в ИВС. Об этом TUT.BY сообщила мать студентки Юлия Бука.
— Вчера Алеся — так мы называем Александру дома — вернулась в общежитие с занятий в университете. К ней в комнату пришли с обыском. Она успела мне об этом сообщить по телефону. От ее друзей я узнала, что при обыске у дочери изъяли технику, возможно, что-то еще. Позже удалось выяснить, что Алеся задержана до 72 часов по подозрению в совершении преступления по статье 369 УК (Оскорбление представителя власти). Она находится в ИВС, — рассказала Юлия Бука.
У девушки есть адвокат, ей, по словам матери, в субботу обещали разрешить передать передачу.
Александра учится на 4 курсе гуманитарного факультета Полоцкого госуниверситета, на специальности «романо-германская филология».
Девушка имеет активную гражданскую позицию. В октябре она вместе с другими студентами ПГУ участвовала в
В марте Александра Бука и еще трое студентов ПГУ участвовали во флешмобе, посвященном политзаключенным: в знак солидарности с ними молодые люди
Мать Александры — Юлия Бука — предпринимательница, хозяйка
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В Полоцке 26 марта задержали 21-летнюю студентку гуманитарного факультета ПГУ Александру Буку. Девушку подозревают в оскорблении представителя власти (статья 368 УК)....
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