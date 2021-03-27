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В Гомеле молодая мама решила расклеить наклейки к Дню Воли: ее сразу схватили и осудили

27.03.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка Ольга приехала в Гомель по личным вопросам, но попала сначала в РОВД, а потом — и в суд, который оштрафовал ее на более чем 2 тысячи рублей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ольга — в декретном отпуске по уходу за ребенком, но, говорит, с августа заняла активную позицию: была наблюдателем на выборах, потом возмутилась их итогами и ходила на акции протеста.

24 марта она находилась по своим вопросам в Гомеле, с собой у нее были наклейки ко Дню Воли. Зачем? Из-за той самой активной позиции, объясняет женщина.

Рано утром она вышла из отеля на пробежку, прихватила и наклейки. На обратном пути решила их расклеить — и сразу же была задержана.

— Уже через минут 20 подъехала милицейская машина, у меня попросили документы, а затем подошли еще двое сотрудников милиции, которые сразу потребовали показать телефон, стали смотреть галерею с фото, потом изучали мой телеграм, а потом повезли в РОВД. Там меня допрашивали уже следователи.

Ольга удивлена тому, как быстро ее схватили.

— Говорят, что отследили по камерам — получается, в Гомеле кто-то сидит и в режиме реального времени мониторит камеры!

До обеда минчанку продержали в отделе милиции. Также досмотрели ее авто и номер в отеле — искали запрещенную символику. Не нашли.

— Все было хоть и неприятно, но достаточно корректно. Ну и, конечно, традиционный вопрос задали «чего вам не хватает?»: вон, мол, и iPhone у вас последний, и выглядите нормально, и в самой дорогой гостинице Гомеля остановились. Я объясняла, что с того момента, как стала наблюдателем на выборах, не могу мириться с ложью, фальсификациями, беззаконием, бесправием и невозможностью выразить свое мнение.

После обеда женщину отвезли в суд — дольше держать ее не могли, так как у Ольги годовалый ребенок.

Суд установил, что с 7.30 до 8.00 24 марта женщина «осуществляла пикетирование, не имея разрешения Гомельского горисполкома, с размещением на столбах наклеек общественно-политической направленности» — и должна быть привлечена к ответственности по 24.23 КоАП. Ее признали виновной и дали штраф в размере 70 базовых (2030 рублей). До уплаты штрафа ей запретили выезжать из страны и управлять своим автомобилем.

 
Теги: Гомель
 
 
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Минчанка Ольга приехала в Гомель по личным вопросам, но попала сначала в РОВД, а потом - и в суд, который оштрафовал ее на более чем 2 тысячи рублей.
 
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