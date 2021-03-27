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Следственный комитет обещает привлекать по уголовной статье тех, кто «поддастся призывам» телеграм-каналов
27.03.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
УСК по городу Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта. Об этом Следственный комитет
Уголовное производство начали по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. СК не уточняет, о каких призывах речь, но обращает внимание, что среди телеграм-каналов есть те, что признаны экстремисткими на территории Беларуси.
«Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.
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Следственный комитет обещает привлекать по уголовной статье тех, кто «поддастся призывам» телеграм-каналов
СК обращает внимание, что среди телеграм-каналов есть те, что признаны экстремисткими на территории Беларуси.
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