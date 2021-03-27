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Следственный комитет обещает привлекать по уголовной статье тех, кто «поддастся призывам» телеграм-каналов

27.03.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

УСК по городу Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта. Об этом Следственный комитет сообщил в своем телеграм-канале со ссылкой на госагентство БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уголовное производство начали по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. СК не уточняет, о каких призывах речь, но обращает внимание, что среди телеграм-каналов есть те, что признаны экстремисткими на территории Беларуси.

«Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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СК обращает внимание, что среди телеграм-каналов есть те, что признаны экстремисткими на территории Беларуси.
 
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