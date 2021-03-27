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В гараже бобруйчанина нашли оружие и много патронов. Возбуждено уголовное дело
27.03.2021 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У бобруйчанина в гараже нашли оружие и патроны. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело,
В феврале у 63-летнего жителя Бобруйска в рамках расследования уголовного дела проводили обыск, в ходе которого сотрудники милиции обнаружили множество предметов, имеющих сходство с оружием, а также более 40 патронов.
Эксперты установили, что среди изъятых веще есть пневматическое оружие — винтовка и пистолет, а также сигнальный пистолет и сигнальные патроны, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Обрез охотничьего ружья «ИЖ5» 32-го калибра, который изготовлен самодельным способом, пригоден для стрельбы и является гладкоствольным огнестрельным оружием. Патроны в большинстве пригодны для стрельбы и являются боеприпасами.
Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело.
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В феврале у 63-летнего жителя Бобруйска в рамках расследования уголовного дела проводили обыск, в ходе которого сотрудники милиции обнаружили множество предметов,...
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