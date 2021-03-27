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Руководителя гродненского «Цэнтра гарадскога жыцця» Павла Можейко оставили под стражей на 72 часа

27.03.2021 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководителя гродненского «Цэнтра гарадскога жыцця» Павла Можейко вчера, 26 марта, после допроса в Следственном комитете отвезли в ИВС на улице Кирова. Пока его задержали на 72 часа, сообщает телеканал «Белсат».


Павел Можейко. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, в отношении главы «Цэнтра гарадсога жыцця» в Гродно Павла Можейко и художника Алеся Пушкина прокуратура возбудила уголовное дело. Их подозревают в совершении умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма. Поводом для этого стал портрет Евгения Жихаря, которого некоторые считают нацистом, а некоторые — антисоветским подпольщиком, выставленный в галерее центра.

Вчера, 26 марта, Павел Можейко был на допросе в Следственном комитете, после которого уже не вышел и поздно вечером его перевезли в городской ИВС.

Павлу Можейко — 42 года. Во время своей работы журналистом в независимой газете «Пагоня» был арестован и обвинен в клевете на президента. Поводом стала заметка «Идем на выборы» в одном из номеров в газете в 2001 году во время президентских выборов. При том тот номер так и не вышел в печать, а статью прочитали только рабочие типографии, где печаталось издание.

12 ноября 2001 года Высший Хозяйственный суд Беларуси вынес решение о ликвидации газеты «Пагоня». 24 июня 2002 года Павел Можейко был приговорен к двум годам ограничения свободы, однако по амнистии срок наказания был уменьшен на год. Был условно-досрочно освобожден 22 марта 2003 года.

Потом Павел Можейко продолжал сотрудничать с независимыми СМИ, в том числе и с телеканалом «Белсат». В 2006 году был руководителем предвыборного штаба Александра Милинкевича.

Несколько лет назад Павел Можейко организовал в Гродно «Цэнтра гарадскога жыцця», который сначала находился на улице Советской, а потом переселился на улицу Кирова. Там проходят презентации книг, концерты и выставки.

Второй подозреваемый по данному уголовному делу — художник Алесь Пушкин. 26 марта прилетел из Киева в Минск вечерним рейсом. Он на свободе. Алесю предстоит пройти 10 дней самоизоляции, он планирует провести их в родной деревне Бобр.

Что за история с выставкой и картиной в Гродно

Днем 23 марта во внутренний дворик здания на Кирова, 3 в Гродно пришли сотрудники ОМОНа. Они попытались попасть в находящийся там «Цэнтр гарадскога жыцця» и магазин «Адметнасць». Однако все было закрыто. Тогда же возникли предположения, что сотрудники милиции интересовались проходящей там выставкой художника Алеся Пушкина.

В то же самое время председатель облисполкома Владимир Караник давал интервью в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании «Гродно». Один из зрителей задал вопрос: «А что скажет наш уважаемый губернатор на то, что в городе с ведома местной власти продолжает работать рассадник БЧБ-заразы — так называемый „Центр городской жизни“?»

— «Центр городской жизни» — это частная организация, которая владеет зданием на правах частной собственности. Частная собственность является неприкосновенной в нашей стране. Но что касается выставки, если есть информация, что в рамках нее проводится попытка реабилитации либо героизации нацистов и их пособников, мы будем реагировать в строго установленные законом сроки. Здесь позиция собственника нас, скажем так, расстраивает. Но мы будем и дальше с ними взаимодействовать строго в законодательном ключе. Если будут признаки нарушения — а у нас с этим центром связана часть проблем, — там, где есть нарушения Административного кодекса, будут применяться меры реагирования. Что касается данного события [выставки], то проводится юридическая оценка, — ответил Владимир Караник.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Руководителя гродненского «Цэнтра гарадскога жыцця» Павла Можейко вчера, 26 марта, после допроса в Следственном комитете отвезли в ИВС на улице Кирова. Пока его...
 
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