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Общественность возмущена решением Европейского вещательного союза

27.03.2021 14:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возмутилась и блогосфера. С самого утра неравнодушные жители нашей страны и зарубежья эмоционально высказываются в социальных сетях после вопиющего решения ЕВС. "Беларусь выиграла "Евровидение", показав все нутро этого политизированного конкурса", "Про татар можно, а про зайцев нельзя" - именно так высказываются о мифической европейской свободе слова и самом конкурсе люди. Неужели после такого кто-то посмеет заикнуться о каких-то демократических принципах?

Поддержка и солидарность в адрес Беларуси

Слова поддержки и солидарности в адрес Беларуси прилетают и от старшего брата. "Вся Россия вам завидует" - именно так пишут пользователи из России, которые тоже осознают всю комичность и в то же время политизированность ситуации. "Вот бы и нашим не ехать в знак солидарности с братской страной" - таких отзывов на просторах интернета уже тысячи. Даже жители страны-соседки понимают абсурдность решения Европы.

Истинное лицо протестующих

А так называемым змагарам, видимо, чем хуже стране, тем лучше. Истинное лицо протеста давно проделывает все с оскальной улыбкой. Зачем слушать настоящим диванным экспертам и так все понятно. Ложь, вранье и фейки - самое популярное и единственное оружие тех, чья задача только вносить деструктив. Принцип обмана и волна хейта - это их основной способ существования. И эти комментарии тому прямое подтверждение.


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Возмутилась и блогосфера. С самого утра неравнодушные жители нашей страны и зарубежья эмоционально высказываются в социальных сетях после вопиющего решения ЕВС....
 
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