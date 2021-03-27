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Общественность возмущена решением Европейского вещательного союза
27.03.2021 14:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Возмутилась и блогосфера. С самого утра неравнодушные жители нашей страны и зарубежья эмоционально высказываются в социальных сетях после вопиющего решения ЕВС. "Беларусь выиграла "Евровидение", показав все нутро этого политизированного конкурса", "Про татар можно, а про зайцев нельзя" - именно так высказываются о мифической европейской свободе слова и самом конкурсе люди. Неужели после такого кто-то посмеет заикнуться о каких-то демократических принципах?
Поддержка и солидарность в адрес Беларуси
Слова поддержки и солидарности в адрес Беларуси прилетают и от старшего брата. "Вся Россия вам завидует" - именно так пишут пользователи из России, которые тоже осознают всю комичность и в то же время политизированность ситуации. "Вот бы и нашим не ехать в знак солидарности с братской страной" - таких отзывов на просторах интернета уже тысячи. Даже жители страны-соседки понимают абсурдность решения Европы.
Истинное лицо протестующих
А так называемым змагарам, видимо, чем хуже стране, тем лучше. Истинное лицо протеста давно проделывает все с оскальной улыбкой. Зачем слушать настоящим диванным экспертам и так все понятно. Ложь, вранье и фейки - самое популярное и единственное оружие тех, чья задача только вносить деструктив. Принцип обмана и волна хейта - это их основной способ существования. И эти комментарии тому прямое подтверждение.
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Возмутилась и блогосфера. С самого утра неравнодушные жители нашей страны и зарубежья эмоционально высказываются в социальных сетях после вопиющего решения ЕВС....
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