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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иудеи всего мира отмечают Песах Представители иудейской конфессии всего мира отмечают сегодня Песах. Праздник начался с восходом солнца и будет длиться 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами....

Представители иудейской конфессии всего мира отмечают сегодня Песах. Праздник начался с восходом солнца и будет длиться 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами. Согласно Библии, Песах знаменует начало истории еврейского народа после избавления от египетского плена длиной в 400 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с праздником Песах.