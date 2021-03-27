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Иудеи всего мира отмечают Песах
27.03.2021 14:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредставители иудейской конфессии всего мира отмечают сегодня Песах. Праздник начался с восходом солнца и будет длиться 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами. Согласно Библии, Песах знаменует начало истории еврейского народа после избавления от египетского плена длиной в 400 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с праздником Песах.
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Представители иудейской конфессии всего мира отмечают сегодня Песах. Праздник начался с восходом солнца и будет длиться 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами....
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