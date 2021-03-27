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Сегодня в Совете Республики на вопросы белорусов по телефону будет отвечать Татьяна Рунец
27.03.2021 14:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Совете Республики на вопросы белорусов по телефону будет отвечать Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00.
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Сегодня в Совете Республики на вопросы белорусов по телефону будет отвечать Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам...
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