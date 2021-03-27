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В районе площади Бангалор продолжаются задержания
27.03.2021 14:55 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 марта. Задержания в районе площади Бангалор продолжаются.
По информации очевидцев, силовики выхватывают случайных прохожих, людей, стоящих на остановках общественного транспорта.
Редактор портала tut.by Анна Калтыгина также была задержана на площади Бангалор. Она сегодня не работала, уточнили БелаПАН ее коллеги. Где сейчас находится Калтыгина, неизвестено.
БелаПАН.
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Минск, 27 марта. Задержания в районе площади Бангалор продолжаются. По информации очевидцев, силовики выхватывают случайных прохожих, людей, стоящих на остановках...
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