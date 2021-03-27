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В Минске начались точечные задержания, в числе задержанных — редактор tut.by Анна Калтыгина
27.03.2021 14:55 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 марта. В центре Минска начались единичные задержания.
По информации очевидцев, около 12.00 возле станции метро "Академия наук" силовики задержали мужчину, еще несколько человек задержано возле площади Бангалор.
К площади Бангалор стянуто много спецтехники, парк патрулируют силовики. Возле ТЦ "Европа" собираются люди.
Накануне телеграм-каналы анонсировали сегодня днем в Минске акцию, приуроченную ко Дню Воли — 103-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которая отмечалась 25 марта.
Анастасия Лосич, БелаПАН.
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Минск, 27 марта. В центре Минска начались единичные задержания.Портал tut.by сообщает о задержании своего редактора Анны Калтыгиной. По информации очевидцев, около 12.00...
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