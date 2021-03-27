Задержаны редакторы TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик

Источник материала: Tut.by

27 марта в Минске задержали редакторов TUT.BY Анну Калтыгину и Галину Уласик. Они находились в районе площади Бангалор и ели в одном из заведений общепита.





Анну Калтыгину задержали около 14:20 и отвели в автозак. Галину Уласик — на полчаса позже, в 14:50. Анна и Галина ели в одном из заведений общепита рядом с площадью Бангалор.

Пока неизвестно, по какой причине задержаны редакторы и где именно они находятся. Мы обновим материал, если узнаем подробности.