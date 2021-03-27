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Задержаны редакторы TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик
27.03.2021 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 марта в Минске задержали редакторов TUT.BY Анну Калтыгину и Галину Уласик. Они находились в районе площади Бангалор и ели в одном из заведений общепита.
Анну Калтыгину задержали около 14:20 и отвели в автозак. Галину Уласик — на полчаса позже, в 14:50. Анна и Галина ели в одном из заведений общепита рядом с площадью Бангалор.
Пока неизвестно, по какой причине задержаны редакторы и где именно они находятся. Мы обновим материал, если узнаем подробности.
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Пока неизвестно, по какой причине задержаны редакторы и где именно они находятся. Мы обновим материал, если узнаем подробности.
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