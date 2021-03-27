Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске задержана редактор tut.by Галина Уласик. Она находилась в одном из заведений общепита, сообщает телеграм-канал портала.

Незадолго до этого в районе площади Бангалор была задержана редактор tut.by Анна Калтыгина. Она сегодня не работала, уточнили БелаПАН ее коллеги. Где сейчас находятся Калтыгина и Уласик, неизвестно.

Тем временем задержания в районе улиц Сурганова, Кульман и площади Бангалор продолжаются. По информации очевидцев, силовики выхватывают случайных прохожих и людей, стоящих на остановках общественного транспорта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержана еще один редактор tut.by — Галина Уласик Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске задержана редактор tut.by Галина Уласик. Она находилась в одном из заведений общепита, сообщает телеграм-канал...

Анастасия Лосич, БелаПАН.