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Задержана еще один редактор tut.by — Галина Уласик
27.03.2021 15:27 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске задержана редактор tut.by Галина Уласик. Она находилась в одном из заведений общепита, сообщает телеграм-канал портала.
Незадолго до этого в районе площади Бангалор была задержана редактор tut.by Анна Калтыгина. Она сегодня не работала, уточнили БелаПАН ее коллеги. Где сейчас находятся Калтыгина и Уласик, неизвестно.
Тем временем задержания в районе улиц Сурганова, Кульман и площади Бангалор продолжаются. По информации очевидцев, силовики выхватывают случайных прохожих и людей, стоящих на остановках общественного транспорта.
Анастасия Лосич, БелаПАН.
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Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске задержана редактор tut.by Галина Уласик. Она находилась в одном из заведений общепита, сообщает телеграм-канал...
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