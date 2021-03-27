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Задержана еще один редактор tut.by — Галина Уласик

27.03.2021 15:27 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске задержана редактор tut.by Галина Уласик. Она находилась в одном из заведений общепита, сообщает телеграм-канал портала. 

Незадолго до этого в районе площади Бангалор была задержана редактор tut.by Анна Калтыгина. Она сегодня не работала, уточнили БелаПАН ее коллеги. Где сейчас находятся Калтыгина и Уласик, неизвестно. 

Тем временем задержания в районе улиц Сурганова, Кульман и площади Бангалор продолжаются. По информации очевидцев, силовики выхватывают случайных прохожих и людей, стоящих на остановках общественного транспорта.


Анастасия Лосич, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске задержана редактор tut.by Галина Уласик. Она находилась в одном из заведений общепита, сообщает телеграм-канал...
 
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