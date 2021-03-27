Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. Автомобили периодически сигналят на прилегающих к площади Бангалор в Минске улицах, гуляющие люди их приветствуют, передает корреспондент БелаПАН, ведущий мониторинг ситуации.

По прилегающим к площади Бангалор улицам гуляют люди без какой-либо символики. В связи с этим оценить, являются ли они участниками акции, невозможно. Периодически раздаются сигналы проезжающих автомобилей. Гуляющие люди вскидывают руки, демонстрируя жест "Виктория".

Около 15.00 движение транспорта в районе площади Бангалор, которое было перекрыто ГАИ на протяжении примерно получаса, вновь было открыто.

Вдоль парка Дружбы Народов, который прилегает к площади Бангалор, по-прежнему находятся автозаки. По улицам ходят патрули силовиков, в том числе в касках и бронежилетах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автомобили периодически сигналят на прилегающих к площади Бангалор улицах, гуляющие люди их приветствуют Минск, 27 марта. Автомобили периодически сигналят на прилегающих к площади Бангалор в Минске улицах, гуляющие люди их приветствуют, передает корреспондент БелаПАН,...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.