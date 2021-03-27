Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. В Минске задержана бывший доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Наталья Дулина, сообщает один из студенческих телеграм-каналов. Обстоятельства задержания пока неизвестны.



Наталья Дулина была уволена из МГЛУ в ноябре прошлого года за выражение своей активной гражданской позиции. В начале ноября она также была арестована на 14 суток по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержана бывший доцент МГЛУ Наталья Дулина Минск, 27 марта. В Минске задержана бывший доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член основного состава Координационного совета...

БелаПАН.