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В Минске задержана бывший доцент МГЛУ Наталья Дулина
27.03.2021 16:03 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 марта. В Минске задержана бывший доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Наталья Дулина, сообщает один из студенческих телеграм-каналов. Обстоятельства задержания пока неизвестны.
БелаПАН.
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Минск, 27 марта. В Минске задержана бывший доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член основного состава Координационного совета...
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