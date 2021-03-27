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В районе площади Бангалор задержаны главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан

27.03.2021 16:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан. 

Как сообщает телеграм-канал "Нашай Нівы", машину журналистов остановили сотрудники ГАИ. Мартиновича сперва повели на беседу, после чего омоновец сопроводил его в автозак. 

Также редакции "Нашай Нівы" стало известно о задержании там же корреспондента издания Катерины Карпицкой.

Ранее в районе площади Бангалор были задержаны редакторы tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик.


Анастасия Лосич, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан.  ...
 
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