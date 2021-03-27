Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан.

Как сообщает телеграм-канал "Нашай Нівы", машину журналистов остановили сотрудники ГАИ. Мартиновича сперва повели на беседу, после чего омоновец сопроводил его в автозак.

Также редакции "Нашай Нівы" стало известно о задержании там же корреспондента издания Катерины Карпицкой.

Ранее в районе площади Бангалор были задержаны редакторы tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе площади Бангалор задержаны главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан. ...

Анастасия Лосич, БелаПАН.