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В районе площади Бангалор задержаны главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан
27.03.2021 16:03 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан.
Как сообщает телеграм-канал "Нашай Нівы", машину журналистов остановили сотрудники ГАИ. Мартиновича сперва повели на беседу, после чего омоновец сопроводил его в автозак.
Также редакции "Нашай Нівы" стало известно о задержании там же корреспондента издания Катерины Карпицкой.
Ранее в районе площади Бангалор были задержаны редакторы tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик.
Анастасия Лосич, БелаПАН.
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В районе площади Бангалор задержаны главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан
Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан. ...
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