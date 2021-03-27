СК хочет запретить деятельность команды Степана Путило и признать ее иностранной экстремистской организацией

Источник материала: Tut.by

УСК по городу Минску инициировано признание команды, созданной Степаном Путило, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.



Кадр из интервью Степана Путило Юрию Дудю. Источник: вДудь / YouTube

Следователи изучили телеграм-каналы и нашли «неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения».

«Согласно материалам дела, С. Путило с иными лицами выполняют функции владельцев и редакторов телеграм-каналов, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими. Следствием установлена группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения, которые за свою деятельность получают денежное вознаграждение. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша). Помимо описанного они финансово подпитывались и от размещения рекламы на экстремистских ресурсах», — говорится в сообщении СК.

СК пишет, что в деятельности Степана Путило и его сторонников установлены признаки иностранной экстремисткой организации.

«В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь. Материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения», — пишут представители ведомства.