Источник материала: БT

Европа упорно движется к уничтожению своего наследия, когда даже в музыку настолько глубоко пустила корни политика.

Организаторы "Евровидения" не могут внятно объяснить свои претензии к новой песне. Нашу страну теперь уже окончательно отстранили от участия в конкурсе. Решение о дисквалификации опубликовали как раз перед выходными. Хорошо, что не прямо перед конкурсом.



Впрочем, удивляться не приходится. Сбежать без объяснения причин - это так по-европейски. За фарсом и двойными стандартами наблюдала Мария Петрашко.



ЕВС комментариев не дает



Скандал в евровизионном доме - Беларусь отстранили от участия в конкурсе. Новая песня тех же музыкантов группы "Галасы ЗМеста", по заявлению Европейского вещательного союза, который выступает организатором конкурса, "нарушает правила конкурса". Такую информацию выбросили на официальном сайте "Евровидения" накануне поздно вечером. Сегодня на звонки наших корреспондентов с надеждой получить хоть какие-то разъяснения так никто и не ответил. Тактика понятна - решение есть, а от комментариев можно уйти, прикрывшись правом на отдых. Выходные как никак.





Нам хотелось бы воспользоваться правом на информацию или это недемократично? В чьих интересах представитель Беларуси на "Евровидении" хотел использовать конкурс, каким образом пытался подорвать его репутацию? Конкретных аргументов нет.

Двойные стандарты



Так что это? Кто на самом деле занимается политикой двойных стандартов в евровизионной среде? Подобных примеров в истории песенного конкурса тьма. Разве не было политического контекста у песни Джамалы про крымских татар? А знаменитая Lasha Tumbai ("Раша гудбай") от Верки Сердючки? А чего стоило заявление участника исландской группы "Хатари": "Оккупация должна прекратиться, а Израиль обязан понести ответственность". Но почему-то никто и не подумал их снимать с конкурса или выносить им предупреждение. На фоне таких примеров, откровенно говоря, не совсем понятно, почему подобный дискриминационный подход дирекцией конкурса применяется к белорусскому участнику.



"Под дудочку" хейт

Музыкальную тусовку и не только эта новость, безусловно, всколыхнула. И в первую очередь радуются наши невероятные, приписав себе очередную победу в контексте чем хуже, тем лучше. Ведь это они так стучали музыкальным еврочиновникам, мол, песня подвох, сплошная политика. И как оказалось, их же подставили.



Теперь последним ничего не остается, как держать хорошую мину при плохой игре. Ибо никаких существенных аргументов, какая строчка, какие слова песенки про "Дудочку" народной группы "Галасы ЗМеста" говорят о политике, еврожюри так и не смогло привести.









Какие правила конкурса мы нарушили?



Тогда на запрос Белтелерадиокомпании с просьбой дать разъяснения, что конкретно не устраивает, ответ был один: все очень тонко, мол, надо что-то подправить. Группа собралась и написала новую песню. Но как видим, другой вариант не попал под евровизионные представления.



Впрочем, такой итог не удивляет, ведь наша группа из народа. От изысков продвинутой европейской демократии далека. Может потому и бьет рекорды по просмотрам, превратившись в самый раскрученный проект. И может за это на ее участников так невероятно рьяно накинулись тысячи хейтеров. Что ж до "Евровидения", то это не первый позорный скандал в телеконкурсе. И отмыться от этого, как показывает история, невозможно.





