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Р. Панкратов: Европа продолжает мстить за неудавшийся госпереворот

27.03.2021 16:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Решение выбросить нашу страну из конкурса не нашло понимания даже в Прибалтике. Глава литовской партии "Действие" назвал поступок ЕВС циничным и глупым, а также подчеркнул, что Европа продолжит мстить за провальную попытку переворота в Беларуси.

Руслан Панкратов, глава партии "Действие" (Латвия): "На самом деле решение руководства "Евровидения" о недопущении именно белорусской стороны, нужно именно подчеркнуть, белорусской стороны, потому что из уст организаторов, которые позволяют себе любое ничтожество, пошлость выпускать на экраны, и вдруг говорить, что именно белорусская сторона, белорусская песня является политизированной, слушайте, это уже даже не смешно, настолько цинично выглядит, глупо и на самом деле очень политизировано, что не оставляет ни у кого сомнения, даже у тех, у кого были эти сомнения. Конечно же, Европа продолжает мстить за неудавшийся госпереворот, цветную революцию. Это один из видов прессинга, вроде как и сами организаторы "Евровидения" подчеркивают, что они вне политики. Слушайте, этого быть просто не может. То перенос ЧМ по хоккею, якобы спорт вне политики, вот вам и "Евровидение", которое якобы свободно".
 
 
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Решение выбросить нашу страну из конкурса не нашло понимания даже в Прибалтике. Глава литовской партии "Действие" назвал поступок ЕВС циничным и глупым, а также...
 
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