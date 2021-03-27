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Р. Панкратов: Европа продолжает мстить за неудавшийся госпереворот
27.03.2021 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Решение выбросить нашу страну из конкурса не нашло понимания даже в Прибалтике. Глава литовской партии "Действие" назвал поступок ЕВС циничным и глупым, а также подчеркнул, что Европа продолжит мстить за провальную попытку переворота в Беларуси.
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Решение выбросить нашу страну из конкурса не нашло понимания даже в Прибалтике. Глава литовской партии "Действие" назвал поступок ЕВС циничным и глупым, а также...
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