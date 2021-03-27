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Делегат Беларуси на "Евровидение" из малоизвестной группы стараниями змагароў, ЕВС и европейской прессы превратился в самый раскрученный проект. Причем совершенно бесплатно. Этот маркетинговый ход однозначно войдет в историю бизнеса, а "Галасы ЗМеста" - в историю песни. Ведь шоу должно продолжаться.