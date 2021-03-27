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Группа "Галасы ЗМеста" стараниями змагароў, ЕВС и европейской прессы превратилась в самый раскрученный проект
27.03.2021 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Делегат Беларуси на "Евровидение" из малоизвестной группы стараниями змагароў, ЕВС и европейской прессы превратился в самый раскрученный проект. Причем совершенно бесплатно. Этот маркетинговый ход однозначно войдет в историю бизнеса, а "Галасы ЗМеста" - в историю песни. Ведь шоу должно продолжаться.
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Группа "Галасы ЗМеста" стараниями змагароў, ЕВС и европейской прессы превратилась в самый раскрученный проект
Делегат Беларуси на "Евровидение" из малоизвестной группы стараниями змагароў, ЕВС и европейской прессы превратился в самый раскрученный проект. Причем...
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