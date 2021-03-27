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Эксперт из российского Института стратегических исследований Павел Павел считает, что отстранение Беларуси от участия в "Евровидении" - подтверждение западной политики двойных стандартов. Похоже, что ни у кого не останется сомнений о политизированном решении организаторов конкурса. Просто Беларусь оказалась в числе неугодных стран для Европы.

