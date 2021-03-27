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Армен Гаспарян о европейской политике двойных стандартов
27.03.2021 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоскольку решение сугубо политическое, не смогли пройти мимо эксперты и историки. Европейской политикой двойных стандартов возмущены не только белорусы. О ситуации высказался российский журналист и писатель Армен Гаспарян (видео).
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Поскольку решение сугубо политическое, не смогли пройти мимо эксперты и историки. Европейской политикой двойных стандартов возмущены не только белорусы. О...
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