Минчане массово наводят порядок у себя во дворах

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Когда весь город как общий дом. Сегодня минчане вместе с коммунальными службами столицы массово выходят на наведение порядка на улицах и во дворах. Субботник совпал с теплой и комфортной весной. И как рассказали жители сразу нескольких домов в столичном микрорайоне Сухарево, такой полезный труд на свежем воздухе - это еще и возможность пообщаться. Горожане, среди которых и пенсионеры, и школьники, убирают мусор и листву, обрезают деревья. Покрасить бытовые постройки, скамейки и игровые площадки помогают коммунальщики. К слову, получить рабочий инвентарь всегда можно в местных ЖЭУ. Такие субботники в Минске продолжатся каждые выходные апреля.



Озеленение города

Субботники - это и возможность дополнительно озеленить город. Свой вклад в общее дело сегодня внесли и ветераны-интернационалисты. Вдоль набережной Свислочи они вместе с молодежью города высадили аллею из 16 кленов.