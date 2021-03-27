Источник материала: БT

Музыкальную тусовку и не только эта новость, безусловно, всколыхнет. И в первую очередь порадуются наши невероятные, приписав себе очередную победу в контексте чем хуже, тем лучше. Ведь это они так стучали музыкальным еврочиновникам, мол, песня подвох, сплошная политика. И их же подставили. Теперь последним ничего не остается, как держать хорошую мину при плохой игре. Ибо никаких существенных аргументов, какая строчка, какие слова песенки про "Дудочку" народной группы "Галасы ЗМеста" говорят о политике, еврожюри так и не смогло привести.



На запрос Белтелерадиокомпании с просьбой дать разъяснения, что конкретно не устраивает, ответ один: все очень тонко, мол, надо что-то подправить. Группа собралась и написала новую песню. Но и другой вариант не попал под евровизионные представления. Впрочем, не удивляет, ведь наша группа из народа. От изысков продвинутой европейской демократии далека. Может потому и бьет рекорды по просмотрам , превратившись в самый раскрученный проект. И может за это на ее участников так невероятно рьяно накинулись тысячи хейтеров. Что ж до "Евровидения", то это не первый позорный скандал в телеконкурсе. И отмыться от этого, как показывает история, невозможно.





