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Скандал в евровизионном доме. Беларусь отстранили от "Евровидения"
27.03.2021 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Музыкальную тусовку и не только эта новость, безусловно, всколыхнет. И в первую очередь порадуются наши невероятные, приписав себе очередную победу в контексте чем хуже, тем лучше. Ведь это они так стучали музыкальным еврочиновникам, мол, песня подвох, сплошная политика. И их же подставили. Теперь последним ничего не остается, как держать хорошую мину при плохой игре. Ибо никаких существенных аргументов, какая строчка, какие слова песенки про "Дудочку" народной группы
На запрос Белтелерадиокомпании с просьбой дать разъяснения, что конкретно не устраивает, ответ один: все очень тонко, мол, надо что-то подправить. Группа собралась и написала новую песню. Но и другой вариант не попал под евровизионные представления. Впрочем, не удивляет, ведь наша группа из народа. От изысков продвинутой европейской демократии далека. Может потому и
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Музыкальную тусовку и не только эта новость, безусловно, всколыхнет. И в первую очередь порадуются наши невероятные, приписав себе очередную победу в контексте чем...
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