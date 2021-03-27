В Беларуси задержаны больше 30 человек. МВД: не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия

Источник материала: Tut.by

В субботу, 27 марта, в районе площади Бангалор в Минске задерживали людей. В МВД заявили, что акций протеста не было, информация о массовых задержаниях не соответствует действительности, а людей доставляют в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.



Фото: TUT.BY

В Минске в районе площади Бангалор люди в балаклавах и с дубинками останавливали людей без формы. Судя по присланным в редакцию видео, их усаживали в автозаки, к некоторым применяли силу.

Среди задержанных у площади Бангалор — минимум пять журналистов, это редакторы TUT.BY Галина Уласик и Анна Калтыгина, главред «Нашай Нiвы» Егор Мартинович, фотограф издания Надежда Бужан и корреспондент Катерина Карпицкая.

Координационный совет сообщил, что задержана член основного состава Координационного совета Наталия Дулина.

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщил , что среди задержанных — врач из РНПЦ НиНХ Марина Савченко.

В списке лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» — 23 фамилии людей, задержанных в Минске (информация на 16.25). Обновляемый список можно видеть по ссылке . В сообщении телеграм-канала «Списки Задержанных» — тоже 23 фамилии.

Всего «Весна» сообщает о 37 задержанных по всей Беларуси. Людей задерживали также в Бресте, Новогрудке и Солигорске. По сообщению «Весны», в Новогрудке задержали тех, кто пришел на экскурсию в краеведческий музей.

В МВД заявили , что «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». Ведомство сообщает, что «информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности».

«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — говорится в сообщении ведомства. — Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже».