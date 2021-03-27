В Буда-Кошелевском районе двое школьников спасли на пожаре пожилую женщину. Внук пенсионерки погиб

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе на пожаре двое школьников спасли 86-летнюю пенсионерку. 39-летний внук женщины погиб, сообщает МЧС.



Фото: mchs.gov.by

Пожар произошел поздно вечером 26 марта в агрогородке Дуравичи Буда-Кошелевского района. Очевидцы позвонили спасателям и рассказали, что горит жилой дом по улице Советская населенного пункта.

До прибытия на место происшествия спасателей двое парней — одному 16, второму — 17 лет — увидев, что из дома идет дым, зашли в жилище.

Школьники сумели вынести на улицу 86-летнюю хозяйку дома.

После этого женщину осмотрели врачи скорой помощи и госпитализировали ее.

Спасатели провели разведку и нашли в горящей комнате на полу возле кровати 39-летнего внука хозяйки. Мужчина был мертв.



Фото: mchs.gov.by

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается.

Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.