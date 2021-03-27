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В Буда-Кошелевском районе двое школьников спасли на пожаре пожилую женщину. Внук пенсионерки погиб
27.03.2021 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Буда-Кошелевском районе на пожаре двое школьников спасли 86-летнюю пенсионерку. 39-летний внук женщины погиб,
Пожар произошел поздно вечером 26 марта в агрогородке Дуравичи Буда-Кошелевского района. Очевидцы позвонили спасателям и рассказали, что горит жилой дом по улице Советская населенного пункта.
До прибытия на место происшествия спасателей двое парней — одному 16, второму — 17 лет — увидев, что из дома идет дым, зашли в жилище.
Школьники сумели вынести на улицу 86-летнюю хозяйку дома.
После этого женщину осмотрели врачи скорой помощи и госпитализировали ее.
Спасатели провели разведку и нашли в горящей комнате на полу возле кровати 39-летнего внука хозяйки. Мужчина был мертв.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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В Буда-Кошелевском районе на пожаре двое школьников спасли 86-летнюю пенсионерку. 39-летний внук женщины погиб
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