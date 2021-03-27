Самые влиятельные россияне столетия: Гагарин, Путин, Сталин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар ― Sputnik. Первый человек, побывавший в космосе, герой Советского Союза Юрий Гагарин погиб в этот день 53 года назад. Трагедия случилась 27 марта 1968 года в ходе тренировочного полета на МиГ-15УТИ.

Самолет упал рядом с деревней Новоселово во Владимирской области России, вместе с 34-летним Гагариным погиб и 45-летний летчик-инструктор Владимир Серегин. Тогда впервые в СССР траур объявили не из-за смерти политического деятеля, руководившего государством.

Материалы о гибели Гагарина в советский период были засекречены. Высказывалось множество версий произошедшей трагедии - от бытовых неполадок до "теории заговора". Официальная причина гибели космонавта не озвучена до сих пор.

Самый влиятельный россиянин столетия

Имя Юрия Гагарина возглавляет список самых влиятельных россиян XX века, составленный журналом Forbes. Вместе с первым в истории космонавтом рейтинг возглавили президент России Владимир Путин и руководитель СССР Иосиф Сталин.

Forbes составлял свой список на основе опроса экспертов и читателей. Всего в рейтинг из 100 самых влиятельных россиян века попали деятели разных эпох, в том числе — 21 современник.

Большинство голосов по итогам голосования досталось космонавту Юрию Гагарину. Также в список наиболее влиятельных россиян попали Путин и Сталин. К слову, российского президента Forbes не раз называл самым влиятельным человеком в мире.

Также в десятку наиболее влиятельных россиян включены поэт и актер Владимир Высоцкий, конструктор Сергей Королев, революционер Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, изобретатель Михаил Калашников, сооснователь Google Сергей Брин, создатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров и "отец" водородной бомбы Андрей Сахаров.

Кроме того, в полный список попал уроженец Беларуси, нобелевский лауреат Жорес Алферов, певица Алла Пугачева, создатель одной из криптовалют Виталий Бутерин, экономист Алексей Кудрин, хоккеист Александр Овечкин и другие известные личности.

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