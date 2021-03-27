В МВД говорят, что на площади Бангалор не было массовых задержаний. Публикуем только фото оттуда

Источник материала: Tut.by

27 марта рядом с площадью Бангалор в Минске анонсировали акцию протеста. В этом месте появился ОМОН, а также неизвестные в черной одежде без опознавательных знаков. Корреспондент TUT.BY больше часа наблюдал за происходящим на площади — и заснял минимум 10 задержаний.





В МВД заявили , что «информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности». «Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства», — говорится в сообщении ведомства. Позднее МВД Беларуси сообщило , что свыше 100 человек доставлены в отделения за административные нарушения, в том числе пикетирование.

По словам корреспондента TUT.BY, интерес людей в форме носил стихийный характер: со стороны выглядело, что подходили к прохожим. У задержанных не было видно символики, не было слышно лозунгов. Люди в форме отводили людей в микроавтобусы и автозаки. Некоторые пытались убежать — за ними гнались. Некоторых отпускали после.























Несмотря на задержания независимых журналистов в районе улицы Сурганова и площади Бангалор, съемочная группа СТВ во главе с Григорием Азаренком работала там же под охраной человека в балаклаве.



















Задержание Катерины Карпицкой, корреспондента издания «Наша нiва»











