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В МВД говорят, что на площади Бангалор не было массовых задержаний. Публикуем только фото оттуда
27.03.2021 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 марта рядом с площадью Бангалор в Минске анонсировали акцию протеста. В этом месте появился ОМОН, а также неизвестные в черной одежде без опознавательных знаков. Корреспондент TUT.BY больше часа наблюдал за происходящим на площади — и заснял минимум 10 задержаний.
В МВД
По словам корреспондента TUT.BY, интерес людей в форме носил стихийный характер: со стороны выглядело, что подходили к прохожим. У задержанных не было видно символики, не было слышно лозунгов. Люди в форме отводили людей в микроавтобусы и автозаки. Некоторые пытались убежать — за ними гнались. Некоторых отпускали после.
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Корреспондент TUT.BY больше часа наблюдал за происходящим - и заснял минимум 10 задержаний.
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