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В МВД говорят, что на площади Бангалор не было массовых задержаний. Публикуем только фото оттуда

27.03.2021 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 марта рядом с площадью Бангалор в Минске анонсировали акцию протеста. В этом месте появился ОМОН, а также неизвестные в черной одежде без опознавательных знаков. Корреспондент TUT.BY больше часа наблюдал за происходящим на площади — и заснял минимум 10 задержаний.


В МВД заявили, что «информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности». «Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства», — говорится в сообщении ведомства. Позднее МВД Беларуси сообщило, что свыше 100 человек доставлены в отделения за административные нарушения, в том числе пикетирование.

По словам корреспондента TUT.BY, интерес людей в форме носил стихийный характер: со стороны выглядело, что подходили к прохожим. У задержанных не было видно символики, не было слышно лозунгов. Люди в форме отводили людей в микроавтобусы и автозаки. Некоторые пытались убежать — за ними гнались. Некоторых отпускали после.







Несмотря на задержания независимых журналистов в районе улицы Сурганова и площади Бангалор, съемочная группа СТВ во главе с Григорием Азаренком работала там же под охраной человека в балаклаве.





Задержание Катерины Карпицкой, корреспондента издания «Наша нiва»



 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент TUT.BY больше часа наблюдал за происходящим - и заснял минимум 10 задержаний.
 
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