Путешествуем по Беларуси. Музей Библии в Барановичах

Источник материала: БT

В Барановичах более 10 музеев. Есть очень даже экзотические. Например, Музей воды, потребительской кооперации и (внимание!) Музей истории национально-революционной войны в Испании.



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В городе также есть Музей Библии. Открыт он был в 2014 году, но уже стал одним из самых посещаемых в городе. Это частная инициатива увлеченного человека - фотографа Карнелия Консека.









Экспозиция построена по принципу пути через всю Библию

Вы будто совершаете визуальное путешествие по страницам этой древней книги. Воссоздан здесь и момент, когда были обнаружены важнейшие для истории кумранские свитки.







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Музей позволяет буквально окунуться в Библию

Познакомится с жизнью и бытом упоминаемых в ней народов. А еще увидеть тот мир, в котором они жили: какая была природа, что они ели, какие запахи их окружали. Не обошли стороной и духовную жизнь. Здесь можно детально ознакомиться с древнейшей мировой религией - иудаизмом. Прарелигией в том числе и всех христиан. Также можно попробовать себя в роли монаха - переписчика Святого Писания.









Цель выставки - показать, что Библия - это книга не только для священников, духовных лиц, это книга для всех. Эта книга дает нам ответы на многие вопросы.



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